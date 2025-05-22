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Короткая передышка в сезон дождей: В Молдове становится жарко днем, а ночью — утепляемся, как можем

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 23 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в пятницу дождей не ожидается, а потом — опять продолжится сезон дождей.

Днем 23 мая будет по-летнему жарко — до +25 градусов.

Переменная облачность.

Ночью — +11 градусов, очень холодно для конца мая в Молдове.

В последующие сутки похолодает на 2 градуса и опять зарядят дожди.

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