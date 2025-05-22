Проживший 40 лет в Афганистане военный Красноперов встретился с мамой в России

Бывший советский военный Сергей Красноперов спустя 40 лет вернулся из Афганистана в Россию и после многолетней разлуки встретился с матерью в Курганской области. О воссоединении семьи рассказал RT.
Солдат прибыл в Афганистан в период военного конфликта в 1985 году, где вскоре повздорил в сослуживцами, самовольно покинул военную часть и попал в плен к душманам. Красноперов спустя год женился на местной жительнице — у пары родилось шестеро детей. По итогу военный решил обосноваться за границей, взял новое имя и принял другую религию, но все равно надеялся когда-нибудь вновь оказаться на родине.
— Я хочу получить для себя и для своей семьи российское гражданство. В основном мне нужна помощь, так сказать, политическая — чтобы помогли с документами, с переездом, — передает слова Красноперова RT.
Восемь россиян, которые участвовали в обмене, 1 августа прошлого года также вернулись на родину. В аэропорту Внуково их встретили солдаты президентского полка. После остановки самолета летного отряда «Россия» Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы с детьми прошли по красной дорожке.