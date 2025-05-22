Проживший 40 лет в Афганистане военный Красноперов встретился с мамой в России

Солдат прибыл в Афганистан в период военного конфликта в 1985 году, где вскоре повздорил в сослуживцами, самовольно покинул военную часть и попал в плен к душманам. Красноперов спустя год женился на местной жительнице — у пары родилось шестеро детей. По итогу военный решил обосноваться за границей, взял новое имя и принял другую религию, но все равно надеялся когда-нибудь вновь оказаться на родине.