Гонка за Марс и войны будущего: объявлены главные темы грядущего «Форума будущего 2050»

В рамках форума будущего участники обсудят гонку за Марс и другие темы.
В Москве на территории учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9−10 июня пройдет «Форум будущего 2050», ключевыми темами которого станут гонка за Марс, войны будущего и вопросы культурного кода. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых выступает Институт Царьграда.
«Студия визионеров — один из форматов форума, где можно будет поговорить об управляемом развитии России в перспективе ближайшей четверти века. Уже объявлены главные темы грядущего “Форума будущего 2050”. Это гонка за Марс, войны будущего и культурный код. Но основной повесткой станет развитие России и её перспективы в следующие 25 лет», — передает телеканал «Царьград».
Откроет форум большой аналитический доклад «Россия 2050. Образ будущего», призванный дать ответы на вопросы о необходимых изменениях в XXI веке для построения лучшей версии страны. В рамках трех тематических блоков: «Развитие», «Государство» и «Общество» участники обсудят патриотическое воспитание, освоение космоса, технологический суверенитет, миграционную политику, ментальное здоровье нации, сохранение традиционных ценностей и улучшение качества жизни семей.
Ранее в Москве уже проходили масштабные международные мероприятия, посвященные обсуждению будущего и глобальных перспектив. Так, в апреле на площадке Национального центра «Россия» состоялся форум «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», где представители 48 стран обсуждали новые идеи и проекты для развития мировой экономики и общества.