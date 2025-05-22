Гонка за Марс и войны будущего: объявлены главные темы грядущего «Форума будущего 2050»

«Студия визионеров — один из форматов форума, где можно будет поговорить об управляемом развитии России в перспективе ближайшей четверти века. Уже объявлены главные темы грядущего “Форума будущего 2050”. Это гонка за Марс, войны будущего и культурный код. Но основной повесткой станет развитие России и её перспективы в следующие 25 лет», — передает телеканал «Царьград».