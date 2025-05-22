Ростовчан предупредили о магнитных бурях

В конце мая Ростовскую область ждет серия мощных магнитных бурь. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, первая волна геомагнитных возмущений уровня G1 накроет регион уже 23 мая.
После кратковременного затишья, 28 мая ожидается более серьезный удар — магнитная буря силой G2, которая продлится до 31 мая. Такой шторм может вызвать головные боли и скачки давления у метеозависимых людей, нарушения сна и повышенную утомляемость, сбои в работе электронных устройств.
В дни повышенной солнечной активности лучше избегать стрессов, снизить физические нагрузки и пить больше воды.
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