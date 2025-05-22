Ростовчан предупредили о магнитных бурях

После кратковременного затишья, 28 мая ожидается более серьезный удар — магнитная буря силой G2, которая продлится до 31 мая. Такой шторм может вызвать головные боли и скачки давления у метеозависимых людей, нарушения сна и повышенную утомляемость, сбои в работе электронных устройств.