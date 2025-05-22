Неонатальный скрининг и выявление мутаций в генах. Главный детский эндокринолог — об успешных практиках

Кроме того, пациентами становятся дети с III типом диабета, у которых есть определенные генетические мутации. В течение двух лет в стране существует возможность для определения четырех мутаций, которые дают фактически 90% диагноза так называемого диабета зрелого типа. А точное установление диагноза позволяет более корректно подобрать вид лечения. Детей, которые находятся на инсулинотерапии, при выявлении определенных генетических мутаций при возможности переводят на таблетированные сахароснижающие препараты или рекомендуют только диетотерапию. Это значит, что у таких пациентов другое качество жизни и другой прогноз. -0-