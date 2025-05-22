Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала слова «хрюкостяг» и «беззлобие»

Уточняется, что 22 мая в 13:13 (мск) в эфире прозвучало слово «беззлобие», а в 14:24 — слово «хрюкостяг». До этого активность станции наблюдалась 19 мая, накануне телефонной беседы между главами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда УВБ-76 передала слова «болтанка» и «блефопуф».