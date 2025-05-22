Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 передала слова «хрюкостяг» и «беззлобие»

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 снова передала в эфир два загадочных сообщения. Информацию об этом распространил Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Уточняется, что 22 мая в 13:13 (мск) в эфире прозвучало слово «беззлобие», а в 14:24 — слово «хрюкостяг». До этого активность станции наблюдалась 19 мая, накануне телефонной беседы между главами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда УВБ-76 передала слова «болтанка» и «блефопуф».
В конце апреля радиолюбители зафиксировали серию из десяти странных сообщений, переданных радиостанцией «Судного дня» в течение двух дней. 24 и 25 апреля в эфире звучали слова: «биржевик», «целостат», «клюквенный», «швеллер», «стечение» и «верхожом».
Напомним, об УВБ-76 стало известно в конце 1970-х годов. Станция ведет круглосуточное вещание, большую часть времени транслируя радиолокационное «жужжание».