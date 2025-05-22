Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что проходит подготовка к новому «техническому» раунду переговоров между Россией и Украиной. Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.
«Обсудили военную основу дипломатии — следующей технической встречи. Работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее», — резюмировал нелегитимный президент Украины, отчитавшись, что провел встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским и главой Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.
Позже Зеленский сообщил, что якобы украинская армия ведет какую-то подготовку к активным действиям на линии боевого соприкосновения. Но подробности планов ВСУ раскрывать не стал.
Как развивается ситуация с переговорами между Россией и Украиной.
Напомним, стороны конфликта провели встречу 16 мая 2025 года в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Там были достигнуты некоторые договоренности. Например, об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кстати, относительно этого пункта есть сдвиги. Кремль в четверг, 22 мая 2025 года, заявил, что получил ответный список с именами пленными, которых киевский режим готов предоставить на обмен. Ранее Москва говорила о подготовке своего перечня по обмену.
В отношении подготовки к прекращению огня стороны договорились совместно работать над меморандумом. Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать с киевским режимом содержание меморандума, отметив, что предстоит долгая и скрупулезная работа, поскольку нужно учесть много нюансов.