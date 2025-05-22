Зеленский высказался о будущей встрече с Россией: вот что он сказал

Напомним, стороны конфликта провели встречу 16 мая 2025 года в Стамбуле при посредничестве турецкой стороны. Там были достигнуты некоторые договоренности. Например, об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Кстати, относительно этого пункта есть сдвиги. Кремль в четверг, 22 мая 2025 года, заявил, что получил ответный список с именами пленными, которых киевский режим готов предоставить на обмен. Ранее Москва говорила о подготовке своего перечня по обмену.