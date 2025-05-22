Украинца Варчука осудили на 20 лет за участие в террористическом батальоне

Южный окружной военный суд приговорил украинца Игоря Варчука к 20 годам лишения свободы за участие в террористическом «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Челебиджихана»*, передает ТАСС.
Отмечается, что Варчук принял присягу и вступил в батальон в сентябре 2024 года. Он прошел обучение на полигоне, после чего принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.
В ноябре того же года бойцы ВС России взяли его в плен.
«Решением суда он приговорен к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осужден на 13,5 года наемник из Колумбии Ортиз.
* признана террористической организацией, запрещена в РФ.