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Украинца Варчука осудили на 20 лет за участие в террористическом батальоне

8 ноября 2024 года украинец был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил РФ.

Источник: Аргументы и факты

Южный окружной военный суд приговорил украинца Игоря Варчука к 20 годам лишения свободы за участие в террористическом «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Челебиджихана»*, передает ТАСС.

Отмечается, что Варчук принял присягу и вступил в батальон в сентябре 2024 года. Он прошел обучение на полигоне, после чего принимал участие в боевых действиях на территории ДНР.

В ноябре того же года бойцы ВС России взяли его в плен.

«Решением суда он приговорен к лишению свободы на срок 20 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осужден на 13,5 года наемник из Колумбии Ортиз.

* признана террористической организацией, запрещена в РФ.