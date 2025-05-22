Редакция URA.RU наградила авторов лучших Telegram-каналов

«Мы получили высокие оценки. Нам даже писали, что без нашей мастерской, нашей поддержки, девушка бы не решилась завести свой Telegram-канал. Это самая важная оценка, если больше наших коллег попробовали себя в этом формате, мне кажется, что это очень хорошо», — отметил Михаил Вьюгин.