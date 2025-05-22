Редакция URA.RU наградила авторов лучших Telegram-каналов

Елена Вартанова, Михаил Вьюгин и победители конкурса Мария Зуболенко и Арина Богуславская.
Слушатели творческий мастерской «Создание и продвижение Telegram-канала» в МГУ имени М. В. Ломоносова получили награды от URA.RU. Глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин вручил денежные призы победителям и призерам, защитившим свои проекты по итогам спецкурса.
«Мы получили высокие оценки. Нам даже писали, что без нашей мастерской, нашей поддержки, девушка бы не решилась завести свой Telegram-канал. Это самая важная оценка, если больше наших коллег попробовали себя в этом формате, мне кажется, что это очень хорошо», — отметил Михаил Вьюгин.
Елена Вартанова выразила благодарность Михаилу Вьюгину за авторский курс URA.RU про создание и продвижение Telegram-каналаФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова подчеркнула, что мастерскую в этом году посетили студенты самых разных курсов и направлений.
«Самое важное — быть частью этой замечательной мастерской. Победы приходят и уходят, а связь с коллегами, с руководителем мастерской остается. Поэтому выиграли, на самом деле, все», — сказала на церемонии награждения Елена Вартанова.
Кроме денежных призов, некоторые студенты в качестве подарков получили поездку на музыкальный фестиваль «Кантата» в Калининград, оплачиваемую стажировку и возможность посетить головной офис URA.RU в Екатеринбурге.
Агентство проводит мастерскую на журфаке одного из лучших вузов страны уже во второй раз. В этом году лекции, кроме Михаила Вьюгина, читали еще семь сотрудников URA.RU. Каждый из них поделился опытом работы и разобрал кейсы студентов.
«Эта мастерская сделана с большим вниманием всех сотрудников агентства. Это чувствовалось на протяжении всего пути», — прокомментировала победительница конкурса Мария Зуболенко.
Награждение победителей и призеров прошло в МГУ имени М. В. ЛомоносоваФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.