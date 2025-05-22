Модельное законотворчество и обмен опытом. Миграционную ситуацию в СНГ обсудили в Баку

В ходе заседания члены совета обсудили 12 вопросов, среди которых миграционная ситуация в странах СНГ, изменения в национальных законодательствах в области миграции и правоприменительной практике миграционных органов стран Содружества, опыт сотрудничества с международными организациями в этой сфере. Кроме того, на встрече изучены опыт Кыргызстана о порядке приобретения иностранными гражданами статусов «Цифровой кочевник» и «Мекен-карт», опыт Казахстана по онлайн-документированию населения и опыт Узбекистана по сокращению безгражданства на своей территории.