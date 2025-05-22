Модельное законотворчество и обмен опытом. Миграционную ситуацию в СНГ обсудили в Баку

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29-е заседание Совета руководителей миграционных органов государств — участников Содружества Независимых Государств состоялось 22 мая в Баку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
В мероприятии приняли участие делегации миграционных органов из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, Антитеррористического центра и Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества. В качестве наблюдателей на встречу были приглашены представители Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов.
В ходе заседания члены совета обсудили 12 вопросов, среди которых миграционная ситуация в странах СНГ, изменения в национальных законодательствах в области миграции и правоприменительной практике миграционных органов стран Содружества, опыт сотрудничества с международными организациями в этой сфере. Кроме того, на встрече изучены опыт Кыргызстана о порядке приобретения иностранными гражданами статусов «Цифровой кочевник» и «Мекен-карт», опыт Казахстана по онлайн-документированию населения и опыт Узбекистана по сокращению безгражданства на своей территории.
Отдельной темой обсуждения стал вопрос сотрудничества с национальными диаспорами и общественными организациями в оказании поддержки гражданам государств СНГ на законных основаниях находящимся на территориях стран Содружества, по их адаптации к социально-культурным условиям страны пребывания.
Участники заседания заслушали информацию о принятых МПА СНГ документах в сфере миграции, а также о предложениях в перспективный план Модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2026−2028 годы, ознакомились с ходом работы по наполнению Межгосударственного информационного банка, присоединению к Соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными и Соглашению о взаимодействии государств — участников СНГ по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке, свидетельствами на возвращение.
На встрече была утверждены эмблема Совета руководителей миграционных органов государств - участников Содружества Независимых Государств и положение о ней, заслушана информация о ходе выполнения плана работы совета в 2024 году, а также утверждены план работы совета на 2025−2026 годы, график заседаний и проект повестки следующей встречи. -0-