В Парке 300-летия Петербурга расцвели тюльпаны. Посмотрите на яркие кадры

Сейчас на цветочной поляне, ведущей к колонне-маяку, цветут в основном белые тюльпаны. На кадрах можно заметить, что посажены также красные и желтые, однако цветущих пока не так много.
Добавим, что парк, расположенный на берегу Финского залива, уже давно стал излюбленным местом для прогулок и отдыха в теплые дни. Там петербуржцы могут насладиться благоухающими цветами, зелеными лужайками и пышными деревьями.
Накануне «Фонтанка» рассказывала, что на Марсовом поле в центре города расцвела первая сирень. Несмотря на то, что не все бутоны на кистях раскрылись, аромат цветов можно почувствовать на заметном расстоянии от кустарников.