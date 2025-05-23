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В Парке 300-летия Петербурга расцвели тюльпаны. Посмотрите на яркие кадры

В Парке 300-летия Петербурга расцвел один из главных символов весны — тюльпаны. Завораживающее зрелище запечатлел фотокорреспондент «Фонтанки» в четверг, 22 мая.

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Сейчас на цветочной поляне, ведущей к колонне-маяку, цветут в основном белые тюльпаны. На кадрах можно заметить, что посажены также красные и желтые, однако цветущих пока не так много.

Добавим, что парк, расположенный на берегу Финского залива, уже давно стал излюбленным местом для прогулок и отдыха в теплые дни. Там петербуржцы могут насладиться благоухающими цветами, зелеными лужайками и пышными деревьями.

Накануне «Фонтанка» рассказывала, что на Марсовом поле в центре города расцвела первая сирень. Несмотря на то, что не все бутоны на кистях раскрылись, аромат цветов можно почувствовать на заметном расстоянии от кустарников.