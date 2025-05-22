Падение редкого метеора сняли камеры Крымской обсерватории

По словам ученого, небесное тело пролетело по небосклону в ночь с 18 на 19 мая. Специальные камеры, направленные на разные районны неба, сняли, как метеор вошел в верхние слои атмосферы Земли, а затем покинул ее. Эксперт рассказал, что поэтому такие тела и называют грейзерами, то есть коснувшимися атмосферы. Он также отметил, что свет от таких метеоров ярче некоторых звезд.