Падение редкого метеора сняли камеры Крымской обсерватории

Приборы Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали падение грейзера — редкого метеора особого типа. Об этом сообщил научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.
По словам ученого, небесное тело пролетело по небосклону в ночь с 18 на 19 мая. Специальные камеры, направленные на разные районны неба, сняли, как метеор вошел в верхние слои атмосферы Земли, а затем покинул ее. Эксперт рассказал, что поэтому такие тела и называют грейзерами, то есть коснувшимися атмосферы. Он также отметил, что свет от таких метеоров ярче некоторых звезд.
— Угловое расстояние, которое «прочертил» в небе метеор — порядка 170 градусов, то есть он пролетел практически через все небо, —.передает слова Назарова РИА Новости.
Кандидат физико-математических наук Евгения Кравченко также рассказала, что жители Москвы вечером 21 мая могли увидеть в небе над столицей астероид, который окажется втрое ближе к Земле, чем Луна. Кроме того, горожане 13 апреля могли наблюдать в небе микролуние: спутник Земли казался примерно на 10 процентов меньше обычного.