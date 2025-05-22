В Минске отключение горячей воды летом начнется со 2 июня. График отключения горячего водоснабжение опубликовало на официальном сайте предприятие «Минсккоммунтеплосеть». Подробнее с графиком отключения горячей воды в июне можно ознакомиться здесь.
В пресс-службе заметили, что во время проведения испытания возможны повреждения теплопровода. Жителям Минска советуют в случае обнаружения протекания воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта срочно сообщить диспетчеру предприятия по телефону 272−78−88 или же обратиться в ближайший ЖЭУ.
В организации обращают внимание, что принимаются меры, связанные с сокращением сроков отключения горячей воды при проведении плановых работ, касающихся подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025—2026. Уточняется, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. Вместе с тем при успешных испытаниях трубопроводов тепловых сетей и отсутствии дефектов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, сроки отключения воды не будут превышать 13 суток.
Ранее мы собрали новый график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.
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