В Минске отключение горячей воды летом начнется со 2 июня

В организации обращают внимание, что принимаются меры, связанные с сокращением сроков отключения горячей воды при проведении плановых работ, касающихся подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025—2026. Уточняется, что время прекращения подачи горячей воды будет максимально сокращено. Вместе с тем при успешных испытаниях трубопроводов тепловых сетей и отсутствии дефектов, которые требуют выполнения незапланированных ремонтно-восстановительных работ, сроки отключения воды не будут превышать 13 суток.