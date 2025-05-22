Россиянке пришли руку к животу с необычной целью

Чтобы восстановить утраченные ткани, врачи применили необычный метод. Хирурги пришили кисть пациентки к животу — это позволит коже с этой области постепенно нарасти на повреждённый палец. В таком положении девушке предстоит провести четыре недели, после чего травматологи проведут финальную операцию по восстановлению формы пальца.