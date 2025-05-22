Россиянке пришли руку к животу с необычной целью

Девушке пришили руку к животу, чтобы восстановить оторванный палец.
24-летняя пациентка Республиканской клинической больницы (РКБ) лишилась двух фаланг пальца из-за нелепого несчастного случая. Девушка мыла окно, когда её обручальное кольцо зацепилось за выступ, в результате чего палец оказался частично оторван.
Чтобы восстановить утраченные ткани, врачи применили необычный метод. Хирурги пришили кисть пациентки к животу — это позволит коже с этой области постепенно нарасти на повреждённый палец. В таком положении девушке предстоит провести четыре недели, после чего травматологи проведут финальную операцию по восстановлению формы пальца.
Подобные методики используются в случаях, когда требуется восстановить значительные участки кожи и мягких тканей. Тело пациента само становится «донором», что минимизирует риск отторжения материала. Сейчас состояние девушки стабильное, а врачи уверены в успешном исходе лечения.