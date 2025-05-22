Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 23 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
23 мая в народном календаре носит название Симон Посев или Симон Зилот. Этот день посвящен апостолу Симону Кананиту (Зилоту), который, по преданию, проповедовал в разных странах и погиб мученической смертью. На Руси его почитали как покровителя земледелия и урожая, поэтому день считался важным для начала полевых работ.
Симон Зилот считался помощником в поисках кладов, так как, по легенде, он сам был сокрыт в земле. В этот день часто искали целебные травы, так как верили, что они обладают особой силой. Крестьяне начинали массовый посев пшеницы и других злаков, чтобы получить богатый урожай. День также называли «Земля именинница» — запрещалось копать, пахать или иначе тревожить землю, чтобы не навлечь беду.
Симон Посев был важной датой для земледельцев, а многие традиции этого дня сохранились в народных поверьях до сих пор.
Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?
23 мая на Руси было принято заниматься посевными работами и готовиться к летнему сезону. Считалось, что дела, совершенные в этот день, принесут благополучие и удачу.
Сеять пшеницу и ячмень — главное занятие дня. Люди верили, что зерно, посаженное 23 мая, даст обильный урожай. Собирать лекарственные травы — особенно ценились зверобой, ромашка и подорожник, так как их целебные свойства в этот день усиливались. Искать клады — верили, что апостол Симон помогает отыскать спрятанные сокровища. Проветривать и чистить дом — чтобы изгнать злых духов и привлечь благополучие. Готовить блюда из свежей зелени — крапивы, щавеля, лебеды, чтобы укрепить здоровье.
Сегодня также можно последовать народным советам: заняться посадками, заготовкой трав или просто провести день в гармонии с природой.
Чего не стоит делать в этот день, 23 мая?
С днем Симона Зилота связаны и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь несчастья.
Нельзя копать землю, рубить деревья или вбивать колья — считалось, что земля в этот день «отдыхает», и ее нельзя тревожить. Не стоит ссориться, сквернословить и завидовать — негативные эмоции могли привлечь беду. Запрещалось отказывать в помощи — особенно бедным и странникам, иначе удача отвернется. Нельзя оставлять грязную посуду и беспорядок в доме — это сулило финансовые потери. Нежелательно начинать новые дела без молитвы — считалось, что без благословения они не принесут успеха.
Следование этим запретам, по народным поверьям, помогало сохранить здоровье, достаток и мир в семье.
Приметы погоды на 23 мая.
Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и урожай.
Если утро ясное и теплое — лето будет жарким и сухим. Дождь на Симона Зилота — к богатому урожаю грибов осенью. Гром гремит — к затяжным дождям в ближайшие дни. Много пауков — лето будет солнечным. Ласточки низко летают — к скорому ненастью.
Эти приметы помогали людям планировать работы в поле и готовиться к переменам погоды.
23 мая — день, наполненный традициями и мудростью предков. Следуя народным советам, можно провести его с пользой и гармонией.
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