Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 23 мая

Симон Зилот считался помощником в поисках кладов, так как, по легенде, он сам был сокрыт в земле. В этот день часто искали целебные травы, так как верили, что они обладают особой силой. Крестьяне начинали массовый посев пшеницы и других злаков, чтобы получить богатый урожай. День также называли «Земля именинница» — запрещалось копать, пахать или иначе тревожить землю, чтобы не навлечь беду.