В Самаре пройдет Всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина-2025»

С 28 по 30 мая 2025 года Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) организует Всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина-2025». Мероприятие пройдет при поддержке министерства здравоохранения Самарской области и Самарской областной ассоциации врачей.
В рамках форума состоятся более десятка конференций, посвященных актуальным проблемам и технологиям в медицине, включая темы интернологии, анестезиологии, онкологии, искусственного интеллекта в здравоохранении и другим направлениям.
В мероприятии примут участие специалисты СамГМУ, ученые и врачи из различных регионов России и Германии. На форуме запланированы лекции, мастер-классы и дискуссионные сессии.
Онлайн-трансляции выступлений будут транслироваться на портале непрерывного образования СамГМУ.
Личное присутствие возможно по адресам:
— ул. А. Толстого, 99, отель «Холидей Холл Самара»;
— ул. Мичурина, 23А, ВК «Экспо-Волга».
Программа форума доступна на официальном сайте мероприятия.
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