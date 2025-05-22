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Дед Мороз из Великого Устюга опроверг сообщения о переезде в Воркуту

Всероссийский Дед Мороз предупредил, что тем, кто распускает подобные слухи, он может «отморозить ухи».

Источник: Аргументы и факты

Дед Мороз из Великого Устюга опроверг появившуюся в Сети информацию о своем якобы переезде в Республику Коми. Обращение всероссийского Деда Мороза опубликовано в его Telegram-канале.

«Мое сердце и все мои сказочные помощники уже много-много лет ждем вас именно здесь — в Великом Устюге Вологодской области. Именно отсюда начинаются все мои путешествия по России и миру. И даже если захотите приехать ко мне лично, знайте — моя вотчина открыта для всех добрых гостей круглый год», — сказал Дед Мороз.

Кроме того, всероссийский Дед Мороз предупредил, что тем, кто распускает подобные слухи, он может «отморозить ухи».

Отметим, ранее в Сети появились сообщения о том, что врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн якобы заявил, что «настоящий Дед Мороз — в Воркуте».