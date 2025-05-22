Дед Мороз из Великого Устюга опроверг сообщения о переезде в Воркуту

«Мое сердце и все мои сказочные помощники уже много-много лет ждем вас именно здесь — в Великом Устюге Вологодской области. Именно отсюда начинаются все мои путешествия по России и миру. И даже если захотите приехать ко мне лично, знайте — моя вотчина открыта для всех добрых гостей круглый год», — сказал Дед Мороз.