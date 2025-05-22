Шестикратный победитель Лиги чемпионов Модрич покинет «Реал» в конце сезона

Футболист был ключевой фигурой в «блестящей эпохи в истории» команды. За 13 лет он завоевал 28 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов, шесть титулов клубного чемпионата мира, пять Суперкубков УЕФА, четыре чемпионства Ла Лиги, два Кубка Испании и пять Суперкубков Испании.