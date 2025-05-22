Шестикратный победитель Лиги чемпионов Модрич покинет «Реал» в конце сезона

Обладатель «Золотого мяча» 2018 года, шестикратный победитель Лиги чемпионов хорватский футболист Лука Модрич покинет испанский «Реал» по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Согласно опубликованному заявлению, Модрич «завершит незабываемый период в качестве игрока “Реала”. Хорватский полузащитник, которому сейчас 39 лет, перешел в испанский клуб из английского “Тоттенхэма” в 2012 году. С тех пор он принял участие в 590 играх, забив 43 гола и отдав 95 голевых передач.
Футболист был ключевой фигурой в «блестящей эпохи в истории» команды. За 13 лет он завоевал 28 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов, шесть титулов клубного чемпионата мира, пять Суперкубков УЕФА, четыре чемпионства Ла Лиги, два Кубка Испании и пять Суперкубков Испании.
«Реал Мадрид» хочет выразить свою благодарность и глубокую привязанность человеку, который уже является одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола", — говорится в сообщении.