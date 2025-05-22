Путин направил приветствие участникам фестиваля «Золотой Витязь»

Путин отметил, что, объединяя на своих площадках талантливых кинематографистов и музыкантов, художников и писателей, театральных деятелей из России и многих зарубежных стран, форум выполняет высокую, благородную миссию — служит сбережению исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей. Он также подчеркнул, что масштабный и по-настоящему красивый проект содействует развитию международных гуманитарных связей, упрочнению профессиональных и дружеских контактов.