Путин направил приветствие участникам фестиваля «Золотой Витязь»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XVI Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь» и XXXIV Международного кинофорума «Золотой Витязь» подчеркнул, что форум по праву славится сложившимися традициями, особой вдохновляющей атмосферой и богатейшей палитрой представленных работ.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую участников, организаторов и гостей XVI Международного Славянского форума искусств “Золотой Витязь” и XXXIV Международного кинофорума “Золотой Витязь”. Легендарный “Золотой Витязь”, который в нынешнем году посвящен 80-летию Великой Победы, по праву славится сложившимися традициями, особой, вдохновляющей атмосферой, богатейшей палитрой представленных работ», — говорится в сообщении.
Путин отметил, что, объединяя на своих площадках талантливых кинематографистов и музыкантов, художников и писателей, театральных деятелей из России и многих зарубежных стран, форум выполняет высокую, благородную миссию — служит сбережению исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей. Он также подчеркнул, что масштабный и по-настоящему красивый проект содействует развитию международных гуманитарных связей, упрочнению профессиональных и дружеских контактов.
Президент убежден, что и кинофорум, и мероприятия Славянского форума искусств пройдут успешно, подарив участникам и гостям самые добрые, незабываемые впечатления.