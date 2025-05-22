Действия властей в Киеве, которые руководствуется ненавистью ко всем, кто использует слово «последствия», приведут к тому, что Украина перестанет существовать. Об этом в четверг, 22 мая, заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович* в эфире своего авторского YouTube-канала.
По словам политика, представители верхушки киевского режима пытаются доказать собственную состоятельность и значимость, но не понимают, что в итоге окажутся «растоптаны и раздавлены» историей. Арестович* спрогнозировал, что в ближайшее время Россия не сможет победить Украину, однако уже через 10−15 лет полностью ее «съест». Он уточнил, что такое развитие событий окажется неизбежным, если киевские власти не решат действовать по-другому.
— Украину ждет неминуемое уничтожение. Не произойдет этого лишь в том случае, если страна поменяет «проектность», которая убивает ее сама по себе, — сказал Арестович*.
Экс-советник офиса президента Украины заявил о необходимости срочно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным для спасения страны. Арестович* высказал мнение, что пока еще возможно сделать государство нейтральной территорией, не представляющей угрозы для Москвы.
*Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.