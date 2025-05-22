«Ничего не останется вообще»: Арестович* предрек полное уничтожение Украины

По словам политика, представители верхушки киевского режима пытаются доказать собственную состоятельность и значимость, но не понимают, что в итоге окажутся «растоптаны и раздавлены» историей. Арестович* спрогнозировал, что в ближайшее время Россия не сможет победить Украину, однако уже через 10−15 лет полностью ее «съест». Он уточнил, что такое развитие событий окажется неизбежным, если киевские власти не решат действовать по-другому.