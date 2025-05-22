Премиальные «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина пробили потолок зарплат КХЛ

Особенностью ситуации является то, что эти выплаты не входят в установленный КХЛ потолок зарплат, который для текущего сезона ограничен 900 миллионами рублей. Однако по данным Sports.ru, регламентом лиги разрешается превысить зарплатный потолок за счёт премий.