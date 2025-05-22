Премиальные «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина пробили потолок зарплат КХЛ

Особенностью ситуации является то, что эти выплаты не входят в установленный КХЛ потолок зарплат, который для текущего сезона ограничен 900 миллионами рублей. Однако по данным Sports.ru, регламентом лиги разрешается превысить зарплатный потолок за счёт премий.
Напомним, ХК «Локомотив» из Ярославля обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:1 в пятом матче финальной серии и выиграл главный трофей КХЛ. Лучшим игроком матча признали Александра Радулова. Президент РФ Владимир Путин лично позвонил тренеру команды Игорю Никитину, чтобы поздравить его с победой.