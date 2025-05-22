URA.RU стало самым цитируемым агентством в Свердловской области

В десятку лидеров также вошли такие медиаресурсы, как ОТВ — Екатеринбург, Европейско-Азиатские новости, 66.ru, ИА «Уральский меридиан», Tagilcity.ru, «Коммерсант Урал» и Ku66.ru. Рейтинг был сформирован на основании анализа количества упоминаний и ссылок на материалы СМИ в других открытых источниках за отчетный период.