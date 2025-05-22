URA.RU стало самым цитируемым агентством в Свердловской области

URA.RU возглавило рейтинг цитируемости среди СМИ в Свердловской области.
Информационное агентство URA.RU возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ Свердловской области по итогам первого квартала 2025 года. Такие данные приводит компании «Медиалогия».
Согласно результатам рейтинга, индекс цитируемости (ИЦ) URA.RU составил 2 129,68, что позволило агентству значительно опередить ближайших конкурентов. В тройку лидеров также вошли E1.ru (327,10 ИЦ) и «Комсомольская правда — Екатеринбург» (198,13), следует из данных аналитиков.
В десятку лидеров также вошли такие медиаресурсы, как ОТВ — Екатеринбург, Европейско-Азиатские новости, 66.ru, ИА «Уральский меридиан», Tagilcity.ru, «Коммерсант Урал» и Ku66.ru. Рейтинг был сформирован на основании анализа количества упоминаний и ссылок на материалы СМИ в других открытых источниках за отчетный период.