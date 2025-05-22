«Хрюкостяг»: Радиостанция «Судного дня» снова вышла в эфир с загадочным посланием

До этого «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным сообщением 19 мая, в день переговоров США и РФ. В 16:25 по московскому времени в эфире прозвучало необычное слово «блефопуф». Стоит отметить, что это далеко не первый случай трансляции странных посланий.