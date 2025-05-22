Россиянин выловил на удочку самую страшную рыбу

Рыбак из-под Хабаровска выловил огромного в реке Тунгуска в Еврейской автономной области шестикилограммового змееголова, которого считают одной из самых страшных рыб в России. Об этом пишет «Транссибинфо».
Эту рыбу, как отмечает издание, считают очень страшной из-за ее вида, размеров и силы. У змееголова плоская голова, но широкий рот с мощными челюстями, что и делает его похожим на змею.
В статье говорится, что змееголова нельзя нигде встретить на территории России, кроме как в озере Ханка и нескольких реках. Рыба эта очень агрессивная, она опасна даже для человека.
Ранее сообщалось, что в список наиболее опасных для благополучия планеты вошла хищная рыба, известная как змееголов или channa argus, обитающая в пресных реках Дальнего Востока, но способная беспрепятственно истреблять местные виды рыб, если оказывается в американских водоемах, поскольку те оказались неспособны ничего ей противопоставить.