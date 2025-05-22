Какие экскурсии по Беларуси в топе у туристов летом, рассказала эксперт

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие экскурсии по Беларуси в топе у туристов летом, рассказала на пресс-конференции заместитель генерального директора по туризму УП «Беларустурист» Елена Паршуто, передает корреспондент БЕЛТА.
«Летний туристический сезон уже начался. По результатам бронирования видим, какие направления будут пользоваться спросом. Традиционно в топе — экологический туризм. Это возможность пройтись по экотропам, познакомиться с белорусской природой», — отметила Елена Паршуто.
В Налибокской пуще гостей зовут увидеть тарпановидных лошадей, глухарей, нацпарк «Припятский» приглашает в сафари-парк, а также поучаствовать в народных обрядах.
«Маршрутов много. На слуху заказники “Споровский”, “Ельня”, “Голубые озеры”. Большим спросом пользуются туры и с промышленным туризмом, гастрономическим аспектом», — добавила эксперт.
По словам специалиста, полностью сформировать гастрономический тур сложно, но отдельные элементы включаются в экскурсии. Белорусы и гости страны знакомятся с культурой питания, участвуют в мастер-классах, дегустациях. Также разрабатываются интересные анимационные программы.
Предприятия системы «Беларустурист» — 8 гостиничных, 8 туристско-оздоровительных комплексов — планируют участие в акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», которая пройдет в стране с 2 по 8 июня. Они предложат скидки на проживание, экскурсии. Гости смогут разгадать загадки озера Лосвидо, на Браславских озерах посетить веревочный городок. Объекты намерены удивлять дегустациями, проведут Дни белорусской кухни. -0-