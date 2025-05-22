Какие экскурсии по Беларуси в топе у туристов летом, рассказала эксперт

Предприятия системы «Беларустурист» — 8 гостиничных, 8 туристско-оздоровительных комплексов — планируют участие в акции «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», которая пройдет в стране с 2 по 8 июня. Они предложат скидки на проживание, экскурсии. Гости смогут разгадать загадки озера Лосвидо, на Браславских озерах посетить веревочный городок. Объекты намерены удивлять дегустациями, проведут Дни белорусской кухни. -0-