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В Ленинградском зоопарке показали, как енот Фунтик борется с коробкой

В коробке были кусочки кролика.

В Ленинградском зоопарке енот-полоскун Фунтик устроил схватку с красной коробкой, в которой были кусочки кролика. Об этом рассказали 22 мая в учреждении.

Хищник смело набросился на непокорную противницу, а коробка и не собиралась просто так отдавать лакомства. Тогда Фунтик проявил смекалку, натягивая жгут на себя и стаскивая оппонента вниз.

Коробка героически сопротивлялась, но вскоре сдала позиции. Победа была за Фунтиком! Хитрый енот быстро распотрошил своего врага, и заветные кусочки кролика молниеносно перекочевали из картонного укрытия в желудок довольного хищника.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке сообщили, как питаются нильские крыланы. В дикой природе они едят спелые фрукты, нектар, цветочный сок, иногда листья и пыльцу.