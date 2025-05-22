Экс-замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 млн рублей при строительстве соцобъектов

Бывшему замглавы Кубани Александру Нестеренко вменяют ущерб в размере 130 млн рублей, причиненный в рамках строительства социальных объектов на территории новых регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
«Преступная деятельность заключалась в подписании актов о выполненных работах по строительству социальных объектов на территории новых регионов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее Нестеренко был задержан сотрудниками регионального ФСБ по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Сейчас органы проверяют деятельность экс-главы Кубани за период с 2023 по 2024 год, когда в он занимал должность в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Тогда строительство соцобъектов на территории края шло со значительным отставанием от установленного графика.