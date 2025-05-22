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Экс-замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 млн рублей при строительстве соцобъектов

Правоохранительные органы проверяют деятельность Александра Нестеренко за 2023−2024 год, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему замглавы Кубани Александру Нестеренко вменяют ущерб в размере 130 млн рублей, причиненный в рамках строительства социальных объектов на территории новых регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

«Преступная деятельность заключалась в подписании актов о выполненных работах по строительству социальных объектов на территории новых регионов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее Нестеренко был задержан сотрудниками регионального ФСБ по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Сейчас органы проверяют деятельность экс-главы Кубани за период с 2023 по 2024 год, когда в он занимал должность в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Тогда строительство соцобъектов на территории края шло со значительным отставанием от установленного графика.