Экс-замглавы Кубани вменяют ущерб в 130 млн рублей при строительстве соцобъектов

Уточняется, что ранее Нестеренко был задержан сотрудниками регионального ФСБ по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Сейчас органы проверяют деятельность экс-главы Кубани за период с 2023 по 2024 год, когда в он занимал должность в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Тогда строительство соцобъектов на территории края шло со значительным отставанием от установленного графика.