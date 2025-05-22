Иранский режиссер Панахи отправил в Канны нелегальный фильм

На 78-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Простая случайность» опального иранского режиссера Джафара Панахи. На родине ему запрещено снимать до 2030 года. Однако он упорно продолжал работать и заочно представлял в течение нескольких лет свои фильмы на главных мировых фестивалях.
В 2010 году Панахи приговорили к тюремному заключению за нелояльность к власти. Затем его отправили его под домашний арест. Вопреки запрету он продолжал работать дома, снимая камерные картины в собственной квартире, автомобиле и в лучшем случае в недалеких окрестностях. Как все это было устроено, совершенно непонятно.
Картины Панахи неведомыми путями попадали в Берлин, Канн, Венецию. В 2013 году он отправил свой фильм на Берлинале в торте, в который спрятал флешку. Качество было не лучшее, но жюри оценило картину и отметило ее «Серебряным медведем» за лучший сценарий. В 2015-м там же состоялась еще одна премьера — «Такси», где действие происходило в автомобиле, за рулем которого сидел сам режиссер.
На фестивалях, куда Панахи не имел возможности лично приехать, чаще всего выносят стул с его именем. Так было, когда его включили в жюри, понимая, что он не сможет в его работе лично участвовать. В поддержку Панахи устраивали акции. В Берлине по городу ездил автомобиль с его портретами.
Организаторы фестивалей не раз предпринимали усилия, чтобы добиться разрешения у иранских властей на выезд режиссера, но ничего из этого не получалось.
Когда Панахи оказался на свободе, он смог представить примерно такой же фильм, какие создавал в неволе, не имея возможности свободного перемещения. Правда, делался он нелегально. Непонятно, насколько легален его приезд на фестиваль.
Герой фильма, а это скромный человек, прошедший заключение и пытки, однажды повстречал своего предполагаемого мучителя, хотя какие-то сомнения его все же гложут. Точной уверенности в том, что это он, нет.
У палача есть опознавательный знак. При ходьбе поскрипывает его протез. И этот звук преследует бывшего заключенного. В финале непонятно, действительно ли к нему приходит реальный палач и мучитель или же это фантомные ощущения.
Сначала главный герой похищает предполагаемого мучителя, хочет его заживо закопать, вывозит в пустынную местность, где отказывается от своих намерений. Почему? Да потому что он человек, а не кровопийца. А дальше новоиспеченную жертву засовывает в ящик и возит по городу в автомобиле, не зная, что с ней делать. Показывает своим собратьям по несчастью, которые тоже прошли ужасы тюрьмы.
И начинается камарилья в духе Кустурицы. Есть даже невеста в белом платье и фате, ее жених и их свадебный фотограф. Странная компания колесит по городу, удерживая в ящике своего мучителя. В какой-то момент они вместе отправят в роддом его жену на сносях и дождутся рождения их сына. Полный абсурд в духе Сэмюэля Беккета, имя которого прозвучит с экрана.
Трагическая история превращается в трагикомическую, и сделана она скромными средствами, на коленке. При этом сделана лихо и смотрится легко, удивляя жизнелюбием режиссера, которого не сломали несчастья и годы лишений.