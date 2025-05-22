Иранский режиссер Панахи отправил в Канны нелегальный фильм

Сначала главный герой похищает предполагаемого мучителя, хочет его заживо закопать, вывозит в пустынную местность, где отказывается от своих намерений. Почему? Да потому что он человек, а не кровопийца. А дальше новоиспеченную жертву засовывает в ящик и возит по городу в автомобиле, не зная, что с ней делать. Показывает своим собратьям по несчастью, которые тоже прошли ужасы тюрьмы.