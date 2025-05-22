В Ростове задержали пару за слив приватных материалов

По данным следствия, пара организовала настоящую «цепочку» по распространению личных материалов земляка. В апреле этого года злоумышленники разработали схему: женщина передала мужчине приватные фото и видео ростовчанина, сообщник опубликовал материалы в администрируемых им интернет-каналах. Так, личные фото стали доступны широкому кругу лиц без согласия пострадавшего.