В Ростове задержали пару за слив приватных материалов

В Ростове-на-Дону задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По данным следствия, пара организовала настоящую «цепочку» по распространению личных материалов земляка. В апреле этого года злоумышленники разработали схему: женщина передала мужчине приватные фото и видео ростовчанина, сообщник опубликовал материалы в администрируемых им интернет-каналах. Так, личные фото стали доступны широкому кругу лиц без согласия пострадавшего.
Факт преступного сговора полностью доказан. Пара уже задержана, в ближайшее время будет избрана мера пресечения. За нарушение неприкосновенности частной жизни злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.
Следствие продолжает выяснять мотивы преступления и возможных других пострадавших.
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