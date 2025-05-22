К слову, главарь киевского режима Владимир Зеленский тоже не надеется на то, что ВСУ смогут вернуть территории, которые вошли в состав России в силу референдума. При этом нелегитимный президент не теряет надежды, что его кураторы из Европы помогут вернуть четыре области — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую — дипломатическим путем. А точнее, путем давления на Россию с помощью жестоких санкций. Только вот эти попытки обречены на провал. Ограничения против России не действуют на экономику РФ, она выстояла и продолжает развиваться.