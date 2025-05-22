Экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет вернуть Украину к границам 1991 и 2022 годов. Об этом бывший военный заявил на форуме в Киеве.
«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года, и после этого будет большое счастье», — резюмировал Залужный.
К слову, главарь киевского режима Владимир Зеленский тоже не надеется на то, что ВСУ смогут вернуть территории, которые вошли в состав России в силу референдума. При этом нелегитимный президент не теряет надежды, что его кураторы из Европы помогут вернуть четыре области — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую — дипломатическим путем. А точнее, путем давления на Россию с помощью жестоких санкций. Только вот эти попытки обречены на провал. Ограничения против России не действуют на экономику РФ, она выстояла и продолжает развиваться.
Но самое страшное для Зеленского, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы признать Крым российским юридически и призвал сделать то же самое страны ЕС. А также де-факто признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области за Россией.