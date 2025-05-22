В Минпросвещения Казахстана хотят запретить «Бомбардиро Крокодило»

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана выразил обеспокоенность тем, что в Сети набирают популярность сгенерированные нейросетями животне и вымышленные персонажи, в частности «Бомбардиро Крокодило», «Тралалеро Тралала» и «Бомбомбини Гусини».
«Под видом безобидных видео детям навязываются искаженные образы, вызывающие тревогу, провоцирующие агрессию и подрывающие базовые нравственные ценности», — указано в заявлении комитета, которое опубликовал портал Tengri News.
Такие форматы медиаконтента могут создавать угрозу для психического благополучия детей, заявили в ведомстве. Родителям следует более внимательно следить за тем, какие темы смотрят и обсуждают дети в интернете, указали в комитете.
Ранее зампредседателя комитета по культуре, заслуженный артист РФ, организатор проекта «Всероссийский День отца» Денис Майданов сообщил, что в Госдуме идет работа над законопроектом о контроле над квадробингом.