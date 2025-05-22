В Брестской области организовано 14 пунктов проведения централизованного экзамена

«Мы провели репетицию, и она прошла, как нам кажется, достаточно успешно. Среди родителей, самих выпускников и педагогов нет волнений, которые были в первый раз его (централизованного экзамена. — Прим. БЕЛТА) проведения, — сказала Татьяна Савич. — У нас были задействованы четыре вуза, шесть колледжей и учреждения общего среднего образования. Кроме того, была организована доставка, транспортная логистика тоже вся разработана и отрепетирована. Подвоз детей в пункты будет организован по тому же сценарию. Думаю, что сложностей и проблем никаких не будет».