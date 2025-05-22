22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области организовано 14 пунктов проведения централизованного экзамена. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз 8,2 тыс. выпускников колледжей по сокращенным программам обучения планируют принять в вузы в 2025 году.
«Мы провели репетицию, и она прошла, как нам кажется, достаточно успешно. Среди родителей, самих выпускников и педагогов нет волнений, которые были в первый раз его (централизованного экзамена. — Прим. БЕЛТА) проведения, — сказала Татьяна Савич. — У нас были задействованы четыре вуза, шесть колледжей и учреждения общего среднего образования. Кроме того, была организована доставка, транспортная логистика тоже вся разработана и отрепетирована. Подвоз детей в пункты будет организован по тому же сценарию. Думаю, что сложностей и проблем никаких не будет».
В прошлом году детей привезли к месту проведения очень рано, и в регионе учли этот опыт. «Дети будут привезены не ранее чем за 30 минут до начала централизованного экзамена и централизованного тестирования, чтобы они не томились и не волновались. Подготовлены аудитории, все проинформированы (проведено много горячих линий). Я думаю, что все пройдет спокойно и все будет хорошо», — считает Татьяна Савич. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.