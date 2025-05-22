Сверхточные замеры радиуса гелия-3 помогут проверить квантовую электродинамику

Подобные замеры физики проводят при помощи мюонов, тяжелых аналогов электронов, которые обладают таким же зарядом, но в две сотни раз превосходят их по массе. В результате этого они значительно сильнее взаимодействуют с ядром, что позволяет очень точно определить размеры атома, если подсветить мюон при помощи лазерных импульсов и проследить за тем, как эта частица «перепрыгнет» на более высокий энергетический уровень.