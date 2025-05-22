Вредная привычка спасла жизнь бойцу ВСУ в Новооленовке и погубила его сослуживцев

Во время допроса пленный сообщил, что позиции его подразделения находятся всего в 15 метрах от этого дома. Он также указал расположение других украинских бойцов и даже просил не убивать своих сослуживцев, утверждая, что они готовы сдаться. Однако при попытке задержания группа ВСУ оказала сопротивление, в результате чего была уничтожена.