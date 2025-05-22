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Залужный объяснил, почему даже чудо не вернет Украине прежние границы

Россия обладает достаточными ресурсами для наступления на поле боя, поэтому Украине не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет стране прежние границы. Об этом в четверг, 22 мая, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

Россия обладает достаточными ресурсами для наступления на поле боя, поэтому Украине не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет стране прежние границы. Об этом в четверг, 22 мая, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

По словам военного, российская армия продолжает занимать все новые территории и пробивать позиции украинских бойцов, поэтому его согражданам не стоит думать, что добиться прекращения огня поможет «какой-то белый лебедь».

— Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо… которое в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье, — передает слова Залужного Lenta.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры России и Украины по урегулированию конфликта «позволят решить территориальные вопросы», но Киев ясно понимает, что не сможет вернуть утраченные территории. При этомпрезидент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми.