Россия обладает достаточными ресурсами для наступления на поле боя, поэтому Украине не стоит рассчитывать на «чудо», которое вернет стране прежние границы. Об этом в четверг, 22 мая, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный.
По словам военного, российская армия продолжает занимать все новые территории и пробивать позиции украинских бойцов, поэтому его согражданам не стоит думать, что добиться прекращения огня поможет «какой-то белый лебедь».
— Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо… которое в Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье, — передает слова Залужного Lenta.ru.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры России и Украины по урегулированию конфликта «позволят решить территориальные вопросы», но Киев ясно понимает, что не сможет вернуть утраченные территории. При этомпрезидент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми.