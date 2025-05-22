Туристки оказались нагишом в бассейне на глазах чужого мужчины

Две подруги из Австралии решили снять частную виллу на Бали, чтобы роскошно отдохнуть, однако вместо этого они оказались в компании чужого мужчины, на глазах у которого поплавали в бассейне нагишом. Об этом пишетт Daily Mail.
По информации издания, австралийки сняли в местном агентстве «частное» жилье, окруженное белыми стенами. На месте девушки отправились освежиться после жаркого дня и запрыгнули в бассейн вообще без купальников.
Однако неожиданно появился вышедший из комнаты мужчина, который обвинил девушек в том, что они его разбудили, и спросил, откуда они.
После ухода соседа австралийки вылезли из бассейна, прикрывшись полотенцами. Одна из девушек заметила, что мужчина продолжает наблюдать за ними, и закричала.
Позже туристки заглянули в интернет и поняли, что вилла не была заявлена как частная.
Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы США задержали туристку из Австралии и бросили в тюрьму по нелепой причине. За решеткой ее досмотрели, раздели и заставили провести ночь среди заключенных.