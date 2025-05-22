«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два неизвестных сообщения

19 мая радиостанция также подавала признаки работы. Примечательно, что в этот же день состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Тогда в эфире прозвучали два слова: «блефопуф» и «болтанка», уточнили в публикации.