«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два неизвестных сообщения. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
Все произошло в этот же день в 13:13 — в эфире прозвучало слово «беззлобие». После, примерно через час после первого сообщения, поступило и второе — «хрюкостяг».
19 мая радиостанция также подавала признаки работы. Примечательно, что в этот же день состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Тогда в эфире прозвучали два слова: «блефопуф» и «болтанка», уточнили в публикации.
24 апреля радиостанция УВБ-76 также передала девять загадочных сообщений за день. Среди них были слова «двинский», «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение», «пукосмак», «наложенье», «бродолай» и «шпикомопс».
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 может быть связана с системой гарантированного ядерного воздействия «Периметр». Он добавил, что передаваемые по ней слова не имеют никакого смысла и предназначены только для проверки связи.