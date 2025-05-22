Большой молодежный субботник пройдет в Могилеве 24 мая

Сейчас по ул. Ровчакова есть памятный знак погибшим мирным жителям Могилева, который установили еще в 1970-х годах. В прошлом году под руководством прокуратуры Могилевской области в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны здесь проходили работы по поиску останков мирных жителей, которыми занимались 52-й поисковый батальон Вооруженных Сил Республики Беларусь и поисковики Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру». Были обнаружены семь расстрельных ям и останки более 300 мирных граждан. Среди них — женщины, дети, старики.