22 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Большой молодежный субботник пройдет в Могилеве 24 мая. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном обкоме ОО «БРСМ».
Большое мероприятие по наведению порядка посвящено 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Году благоустройства. Место для работы выбрали не случайно.
«Молодежь нашего региона объединится, чтобы вместе провести благоустройство на месте массового расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в Казимировском лесу по улице Ровчакова», — рассказали в обкоме.
Сейчас по ул. Ровчакова есть памятный знак погибшим мирным жителям Могилева, который установили еще в 1970-х годах. В прошлом году под руководством прокуратуры Могилевской области в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны здесь проходили работы по поиску останков мирных жителей, которыми занимались 52-й поисковый батальон Вооруженных Сил Республики Беларусь и поисковики Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру». Были обнаружены семь расстрельных ям и останки более 300 мирных граждан. Среди них — женщины, дети, старики.
В этом году по ул. Ровчакова планируется установить памятный знак жертвам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Уже залиты фундамент и постамент для его установки, идет очистка и благоустройство прилегающей территории. А потому помощь молодежи лишней не будет. Планируется, что работать на объекте будут более 80 человек.
Начало субботника в 9.00.-0-