Спорткомплексы, гостиницы, предприятия. Где в Минске пройдет акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся»

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие объекты в столице откроют двери для туристов во время республиканской акции по популяризации внутреннего туризма «Вандруй. Адчуй. Натхняйся» 2−8 июня, рассказал на пресс-конференции директор ГУ «Информационно-туристский центр “Минск” Алексей Русакевич, передает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом году акцию поддержали более 70 организаций города. Были представлены средства размещения, объекты культурно-познавательного туризма, промышленности, ряд крупных спортивных комплексов.
Дни открытых дверей, презентации. Какие мероприятия пройдут во время акции «Вандруй! Адчуй! Натхняйся!».
«Были организованы дни открытых дверей, бесплатные обзорные тематические экскурсии, дегустации, музыкальные программы и многое другое. Всего в акции приняли участие более 7,5 тыс. человек, что в три раза больше, чем годом ранее. Лидерами по посещению стали спортивно-оздоровительный комплекс “Олимпийский”, Национальная библиотека и унитарное предприятие “Аква-Минск”, которое посетили более тысячи человек», — сообщил Алексей Русакевич.
Не менее насыщенная программа ждет гостей и в этот раз. Музеи предложат скидки, мастер-классы. Объекдля размещения туристов проведут дни открытых дверей, презентуют возможности для деловых людей, свои развлекательные комплексы и объекты питания.
Активное участие примут и промышленные предприятия — Минский часовой завод, Минский тракторный завод, «Коммунарка», «Керамин», «Беларусьфильм» и Национальная библиотека. Подключатся и медцентры, спортивные объекты.
Отличительной чертой станет участие религиозных объектов. Так, Белорусский культурный центр духовного Возрождения пригласит минчан и туристов на бесплатные экскурсии. Состоятся также пешеходные экскурсии по Верхнему городу в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Инфотурцентр организует мастер-классы по созданию туристических сувениров. -0-