Спорткомплексы, гостиницы, предприятия. Где в Минске пройдет акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся»

«Были организованы дни открытых дверей, бесплатные обзорные тематические экскурсии, дегустации, музыкальные программы и многое другое. Всего в акции приняли участие более 7,5 тыс. человек, что в три раза больше, чем годом ранее. Лидерами по посещению стали спортивно-оздоровительный комплекс “Олимпийский”, Национальная библиотека и унитарное предприятие “Аква-Минск”, которое посетили более тысячи человек», — сообщил Алексей Русакевич.