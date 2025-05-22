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В США лишили Гарвард права принимать на учебу иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США запретило Гарвардскому университету принимать студентов из других стран.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов запретило Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Соответствующее заявление сделала глава американского ведомства Кристи Ноэм.

«Начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — говорится в заявлении, направленном представителям Гарварда.

Согласно инициативе, все иностранные студенты, которые уже обучаются в Гарварде, должны перевестись в другие учебные заведения для сохранения своего нынешнего статуса.

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство образования США прекратило федеральное финансирование Гарварда. Согласно заявлению телеканала CBS News, университет был лишен права на получение новых грантов из-за систематических нарушений законодательства.