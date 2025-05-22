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Последние звонки в Ростовской области пройдут в помещениях

Без школьного двора: как будут проходить выпускные в донских школах.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники Ростовской области в этом году услышат последний звонок в школьных стенах. Региональное министерство образования утвердило проведение торжеств только в закрытых помещениях.

Как объяснили в ведомстве, такое решение продиктовано необходимостью обеспечить безопасность учащихся, педагогов и родителей. Все рекомендации уже направлены в муниципалитеты.

Этот вердикт стал ответом на многочисленные просьбы родителей разрешить традиционные уличные линейки. При этом ростовчанам пообещали, что торжественность момента от этого не пострадает — школы готовят специальные программы для своих выпускников.

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