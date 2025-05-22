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Гладков попросил Путина выделить средства на отселение четырех сел в приграничье

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у российского лидера Владимира Путина три миллиарда рублей на отселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у российского лидера Владимира Путина три миллиарда рублей на отселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой, — высказался губернатор во время совещания президента с правительством РФ.

Гладков также отметил, что три из четырех сел практически стерли с карт, последнее закрыли на год.

— Там ни одного человека не проживает и надо принимать решение по представлению жилья, — цитирует слова главы региона ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация, что диверсионная группа украинской армии попыталась заехать на территорию Курской области на квадроциклах. Однако доехать до тыловых позиций российских войск они не успели — FVP-дроны и минометы оперативно отреагировали на попытку прорыва в регион.