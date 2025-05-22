Гладков попросил Путина выделить средства на отселение четырех сел в приграничье

Ранее в Сети появилась информация, что диверсионная группа украинской армии попыталась заехать на территорию Курской области на квадроциклах. Однако доехать до тыловых позиций российских войск они не успели — FVP-дроны и минометы оперативно отреагировали на попытку прорыва в регион.