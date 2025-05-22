Гладков попросил Путина выделить средства на отселение четырех сел в приграничье

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков попросил у российского лидера Владимира Путина три миллиарда рублей на отселение жителей четырех населенных пунктов Краснояружского района, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
— Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой, — высказался губернатор во время совещания президента с правительством РФ.
Гладков также отметил, что три из четырех сел практически стерли с карт, последнее закрыли на год.
— Там ни одного человека не проживает и надо принимать решение по представлению жилья, — цитирует слова главы региона ТАСС.
Ранее в Сети появилась информация, что диверсионная группа украинской армии попыталась заехать на территорию Курской области на квадроциклах. Однако доехать до тыловых позиций российских войск они не успели — FVP-дроны и минометы оперативно отреагировали на попытку прорыва в регион.