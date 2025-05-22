NYT: власти США лишили Гарвард права принимать иностранных студентов

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на обучение студентов из других стран, пишет The New York Times (NYT).
«Уведомляю вас, что лицензия программы для иностранных студентов и академических обменов Гарвардского университета была отозвана», — приводит газета письмо министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, адресованное учебному заведению.
Согласно этому решению, обучающиеся в учебном заведении иностранные студенты должны будут перевестись в другие университеты для сохранения своего статуса, говорится в статье.
Источники газеты утверждают, что решение принято в рамках расследования, которое ведется в отношении Гарварда.
Напомним, в апреле министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для университета на общую сумму более 2,7 млн долларов, а также потребовало предоставить отчеты о нарушениях со стороны иностранцев, которые имеют студенческие визы.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявлял, что Гарвард «сбился с пути» и недостоин получать федеральное финансирование.