Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: власти США лишили Гарвард права принимать иностранных студентов

В апреле министерство внутренней безопасности аннулировало два гранта для университета.

Источник: Аргументы и факты

Администрация американского президента Дональда Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на обучение студентов из других стран, пишет The New York Times (NYT).

«Уведомляю вас, что лицензия программы для иностранных студентов и академических обменов Гарвардского университета была отозвана», — приводит газета письмо министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, адресованное учебному заведению.

Согласно этому решению, обучающиеся в учебном заведении иностранные студенты должны будут перевестись в другие университеты для сохранения своего статуса, говорится в статье.

Источники газеты утверждают, что решение принято в рамках расследования, которое ведется в отношении Гарварда.

Напомним, в апреле министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для университета на общую сумму более 2,7 млн долларов, а также потребовало предоставить отчеты о нарушениях со стороны иностранцев, которые имеют студенческие визы.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявлял, что Гарвард «сбился с пути» и недостоин получать федеральное финансирование.