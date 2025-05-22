Фальков: вузы РФ выделили более 50 тыс. мест для участников СВО в 2025 году

В 2025 году для приема в высшие учебные заведения участников специальной военной операции и их родственников выделено не менее 10% от общего числа бюджетных мест, что составляет свыше 50 тысяч. Об этом проинформировал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства.
«В прошлом году в рамках отдельной квоты было принято более 12 тыс. участников СВО и их детей. Для их приема в вузы в 2025 году определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тыс. мес», — отметил он.
Фальков также сообщил, что дополнительно 2 тысячи мест выделены для участников СВО и членов их семей на подготовительных отделениях вузов. При этом каждое зачисление участников СВО и членов их семей находится под личным контролем ректора.
Основной этап поступления в университеты в текущем году пройдет 6 и 7 августа, напомнил Фальков. Для приема в этом году выделено более 619 тысяч бюджетных мест, причем большая часть, а именно свыше 73%, распределена между вузами в регионах, включая Донбасс и Новороссию.