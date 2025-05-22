Фальков: вузы РФ выделили более 50 тыс. мест для участников СВО в 2025 году

«В прошлом году в рамках отдельной квоты было принято более 12 тыс. участников СВО и их детей. Для их приема в вузы в 2025 году определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности. Это более 50 тыс. мес», — отметил он.