«Моя классная — самая классная». Выпускники поделились эмоциями и планами на «Последнем звонке»

Одиннадцатиклассник Гомельского областного лицея Дмитрий Дятлов может долго рассказывать о своем классном руководителе, ведь вместе с классом они объездили значительную часть страны. «Галина Алексеевна очень много времени, практически полностью посвящает себя работе, видно, что это любимое для нее. Она преподает историю Беларуси. С ней не только очень интересные и увлекательные уроки, но и поездки. Она очень много делает для нас, организует многочисленные экскурсии. Очень запомнилась поездка в западную часть Беларуси на два дня. Очень много маршрутов мы вместе проложили. Конечно, могу сказать, что мой классный руководитель, моя классная — самая классная», — с улыбкой отметил выпускник.