«Моя классная — самая классная». Выпускники поделились эмоциями и планами на «Последнем звонке»

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник «Последний звонок» собрал в Гомеле около 1,7 тыс. выпускников со всей страны. Ребята не скрывали ни легкого волнения, ни амбиций, передает корреспондент БЕЛТА.
С благодарностью за мирное небо. Выпускники Беларуси возложили цветы на Аллее Героев в Гомеле Последний звонок прозвенел для 1,7 тыс. выпускников на республиканском празднике в Гомеле.
Выпускников, которые добились успехов в разных сферах приветствовал и напутствовал министр образования Андрей Иванец.
Также приветственный адрес от главы региона Ивана Крупко передал заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников. Областные власти высоко оценили потенциал, целеустремленность и таланты ребят, для которых в стране созданы все возможности проявляться, развиваться, заявлять о себе. Молодежь с ее самоотдачей и патриотизмом позволяют с уверенностью смотреть в светлое завтра. Единственный завет — помнить о своей малой родине, где всегда рады видеть земляков.
Теплые пожелания адресовал парням и девушкам и председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.
На празднике были вручены награды победителям международных и республиканских олимпиад конкурсов, спортивных соревнований, турниров в номинациях «Интеллект-2025», «Лидер-2025», «Чемпион-2025» и др., а также благодарственные письма классным руководителям.
От юго-восточного региона, который сегодня принимает республиканский праздник, также немало представителей поднимались на сцену за наградами. К примеру, в числе лучших — Полина Смарцелова из гимназии № 1 Жлобина и Ксения Еронина из гимназии № 14 Гомеля. Девушки отмечены в номинации «Интеллект». В номинации «Чемпион» награду получил Николай Воробей из средней школы № 5 Речицы. Среди лучших классных руководителей — Галина Пастухова из Гомельского областного лицея.
Одиннадцатиклассник Гомельского областного лицея Дмитрий Дятлов может долго рассказывать о своем классном руководителе, ведь вместе с классом они объездили значительную часть страны. «Галина Алексеевна очень много времени, практически полностью посвящает себя работе, видно, что это любимое для нее. Она преподает историю Беларуси. С ней не только очень интересные и увлекательные уроки, но и поездки. Она очень много делает для нас, организует многочисленные экскурсии. Очень запомнилась поездка в западную часть Беларуси на два дня. Очень много маршрутов мы вместе проложили. Конечно, могу сказать, что мой классный руководитель, моя классная — самая классная», — с улыбкой отметил выпускник.
С нескрываемой улыбкой победительницы и светящимися радостью глазами спустилась со сцены после награждения Луиза Шуман из Бреста. «Меня наградили в номинации “Интеллект”. Для меня эта награда является очень важной. Это означает, что мои труды были очень высоко оценены, и я это очень ценю, ведь все 11 лет приходилось трудиться, каждый день делать хоть маленький, но шаг, который ведет к победе», — рассказала о своем кредо по жизни девушка. Выпускница отметила, что выбрала для поступления один из белорусских вузов, планирует учиться в столице.
«Праздник грандиозный. Мы очень ждали и готовились к этому дню. Нам очень интересно. Приятно, наш Гомель сейчас молодежная столица, к нам приехало столько гостей», — поделились впечатлениями одиннадцатиклассницы из средней школы № 40 Гомеля.
«На самом деле все эти 11 лет школы были очень насыщенными. Иногда в некоторых моментах было очень трудно. И даже сегодня утром еще сдавали свои проекты. Все очень волнительно в эти дни. А в понедельник уже первый экзамен, к нему готовились в профильном химико-биологическом классе два года. Очень хочется показать хорошие результаты. Я выбрала уже вуз в Гомеле», — приоткрыла свои планы Ксения.
Гомель — молодежная столица-2025 — принимал 22 мая республиканский праздник для выпускников учреждений общего среднего образования «Последний звонок». Ребята со всей страны прибыли в Гомель, чтобы вместе отметить это знаковое для них событие. -0-Фото Сергея Холодилина.