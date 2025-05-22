Украинский суд приговорил известного продюсера к 10 годам тюрьмы

«Это смешная история, потому что у него никакого имущества на Украине не было и нет», — рассказала пиар-агент Бардаша, передает telegram-канал Mash. В связи с этим остается неизвестным, какое имущество может быть подвержено конфискации. Сам Юрий Бардаш выразил намерение продолжать работать в интересах России.