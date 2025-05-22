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Росавиация закрыла Домодедово на вылет и прилет

В аэропорту Домодедово с 21:33 по московскому времени 22 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Аэропорт Домодедово закрыли четвертый раз за сутки.

В аэропорту Домодедово с 21:33 по московскому времени 22 мая введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«В аэропорту Домодедово с 21:33 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Артем Кореняко. Представитель ФАВТ не уточнил причину введения ограничений и не назвал предполагаемое время их снятия.

Ранее аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Домодедово с 21:06, а также в аэропорту Жуковский. До этого операторы предупреждали о возможных сбоях в работе связи на территории Московской области.