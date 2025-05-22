«Europa kaputt»: Меркель предрекла крах Европы из-за миграции

По словам политика, подобные меры по усилению ограничений на границе Германии с Австрией и Польшей не являются решением проблемы. Меркель объяснила, что такие односторонние шаги со стороны Берлина ставят под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в объединении. Она призвала страны ЕС начать диалог и найти общий выход из миграционного кризиса.