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«Europa kaputt»: Меркель предрекла крах Европы из-за миграции

Политика Германии по ужесточению пограничного контроля в рамках борьбы с нелегальной миграцией может привести к краху всего Европейского союза (ЕС). Об этом в четверг, 22 мая, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.

Политика Германии по ужесточению пограничного контроля в рамках борьбы с нелегальной миграцией может привести к краху всего Европейского союза (ЕС). Об этом в четверг, 22 мая, заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.

По словам политика, подобные меры по усилению ограничений на границе Германии с Австрией и Польшей не являются решением проблемы. Меркель объяснила, что такие односторонние шаги со стороны Берлина ставят под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в объединении. Она призвала страны ЕС начать диалог и найти общий выход из миграционного кризиса.

— Потому что иначе мы можем увидеть, как Европа будет разрушена (dass uns Europa kaputt gemacht wird — прим. «ВМ»), — передает слова Меркель Der Spiegel.

Немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Кроме того, власти Германии рассматривают возможность лишения украинских беженцев социальных пособий. Так, члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ, чей блок в Бундестаге и выдвинул Мерца на пост немецкого канцлера, планируют обсудить вопрос о доходах беженцев с целью сокращения или полной отмены выплат.