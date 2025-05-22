Physiology&Behavior: умеренное потребление сладостей помогает похудеть

В эксперименте приняли участие 30 человек с ожирением в возрасте от 18 до 75 лет. У многих из них наблюдались сопутствующие заболевания, такие как гипертония и диабет. В течение 24 месяцев испытуемые придерживались специальной диеты и посещали онлайн-семинары, посвященные принципам здорового питания, что помогало им делать осознанный выбор продуктов.