Physiology&Behavior: умеренное потребление сладостей помогает похудеть

Ученые из Университета Иллинойса пришли к выводу, что умеренное употребление сладостей может помочь контролировать аппетит и способствовать снижению веса. Результаты их работы были опубликованы в журнале Physiology & Behavior.
В исследовании отмечается, что, в отличие от диет, исключающих определенные продукты, использовался «подход включения», позволяющий участникам съедать небольшие количества любимых лакомств.
В эксперименте приняли участие 30 человек с ожирением в возрасте от 18 до 75 лет. У многих из них наблюдались сопутствующие заболевания, такие как гипертония и диабет. В течение 24 месяцев испытуемые придерживались специальной диеты и посещали онлайн-семинары, посвященные принципам здорового питания, что помогало им делать осознанный выбор продуктов.
К концу первого года 24 участника из 30 успешно завершили программу, потеряв в среднем 7,9% от своего первоначального веса. Однако на второй год часть потерянного веса вернулась, и итоговый показатель опустился до отметки 6,7%.
Профессор Манабу Накамура подчеркнул, что подобный подход помогает удерживать вес и контролировать чувство голода.
«Пока вы поддерживаете здоровый вес, тяга к еде будет низкой», — отметил он.
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