Боровшаяся с раком 25-летняя боксерша умерла через две недели после свадьбы

О Коннор рассказала о своем заболевании в январе 2025 года. Тогда спортсменка с негодованием отметила, что врачи Великобритании с октября 2024 года игнорировали ее просьбы провести обследование на наличие рака. Ранее ей диагностировали язвенный колит.