Боровшаяся с раком 25-летняя боксерша умерла через две недели после свадьбы

Английская боксерша Джорджия О Коннор умерла от онкологии в возрасте 25 лет, сообщили в Федерации бокса страны.
О Коннор рассказала о своем заболевании в январе 2025 года. Тогда спортсменка с негодованием отметила, что врачи Великобритании с октября 2024 года игнорировали ее просьбы провести обследование на наличие рака. Ранее ей диагностировали язвенный колит.
«Мы глубоко опечалены смертью Джорджии О Коннор. Она была невероятно талантливой боксершей и любимым представителем сообщества любительского бокса», — сообщается в публикации England Boxing.
Девушка скончалась спустя две недели после свадьбы. Торжественная церемония прошла 9 мая.
Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет умер экс-чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады Бенвенути.