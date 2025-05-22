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Боровшаяся с раком 25-летняя боксерша умерла через две недели после свадьбы

Спортсменка рассказала о своем заболевании в январе.

Источник: Аргументы и факты

Английская боксерша Джорджия О Коннор умерла от онкологии в возрасте 25 лет, сообщили в Федерации бокса страны.

О Коннор рассказала о своем заболевании в январе 2025 года. Тогда спортсменка с негодованием отметила, что врачи Великобритании с октября 2024 года игнорировали ее просьбы провести обследование на наличие рака. Ранее ей диагностировали язвенный колит.

«Мы глубоко опечалены смертью Джорджии О Коннор. Она была невероятно талантливой боксершей и любимым представителем сообщества любительского бокса», — сообщается в публикации England Boxing.

Девушка скончалась спустя две недели после свадьбы. Торжественная церемония прошла 9 мая.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет умер экс-чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады Бенвенути.